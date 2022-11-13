Читатели английской газеты The Telegraph жестко отреагировали на высказывания премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на днях глава Соединенного Королевства пообещал жестко раскритиковать политику России на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

Пользователи выразили недоумение по поводу того, как Сунак намеревается противостоять Путину, если не в состоянии справиться с кризисом в экономике.

Они предположили с юмором, что глава России испугается и решит изменить свою политику, когда услышит грозные речи Сунака.

«Ага, Путин прям испугался и решил изменить свою политику, смешно», - заявили комментаторы.

Пользователи подчеркнули, что глава правительства должен показать США свою лояльность, поэтому намеревается выступить с обличительной речью в адрес России.