В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Шольц

Пользователи соцсети Twitter прокомментировали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия намеренно не вводила ограничительные меры против российского газа из-за сильной зависимости от него других стран. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Шольц рассказал о санкционной политике страны в эфире телепрограммы NDR vor Ort.

Канцлер пояснил, что Берлин, Брюссель и страны «Большой семерки» не стали вводить рестрикции против российского голубого топлива якобы потому, что не желали создавать трудности тем, кто зависит от поставок энергоресурса больше, чем ФРГ.

Пользователи подчеркнули, что Вашингтон «диктует и решает [против кого и когда вводить санкции], а остальные подчиняются». Соответственно, уточнили комментаторы, заявления Шольца ничего не стоят.

Кроме того, они призвали канцлера договориться с Россией о возобновлении поставок энергоресурса в Германию, объяснив это тем, что экономика страны страдает из-за нехватки топлива.