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22 минуты назад

Канцлер Германии Шольц призвал Вьетнам занять четкую позицию по Украине

Газета.Ruиещё 1

Немецкий канцлер Олаф Шольц по ходу выступления после встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем призвал вьетнамские власти занять ясную позицию по отношению к украинскому кризису. Об этом сообщает агентство DPA.

Шольц обратился к властям Вьетнама по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство отмечает, что канцлер ФРГ хотел бы от властей Вьетнама «ясного позиционирования» в вопросе конфликта на Украине, который, считает Шольц, нарушает международное право и несет опасность «прецедентных последствий».

«Маленькие страны больше не могут быть в безопасности и не опасаться действий их более крупных и сильных соседей», — сказал он.

В мире,Олаф Шольц,
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