Шольц обратился к властям Вьетнама по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц по ходу выступления после встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем призвал вьетнамские власти занять ясную позицию по отношению к украинскому кризису. Об этом сообщает агентство DPA.
Агентство отмечает, что канцлер ФРГ хотел бы от властей Вьетнама «ясного позиционирования» в вопросе конфликта на Украине, который, считает Шольц, нарушает международное право и несет опасность «прецедентных последствий».
«Маленькие страны больше не могут быть в безопасности и не опасаться действий их более крупных и сильных соседей», — сказал он.