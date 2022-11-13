Папа Римский снова процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск снова процитировал русского классика Федора Достоевского, которого считает «учителем человечества и великим гуманистом». Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик обратился к отрывку из романа «Братья Карамазовы», передает ТАСС.

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«Достоевский писал: «не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», — сказал он.

Франциск указал, что любовь Бога верна, и она никогда не меняется.

Папа Римский хорошо знаком с творчеством Федора Михайловича. Франциск называет его своим любимым писателем и часто обращается к его произведениям.

Ранее папа Римский процитировал притчу «Великий инквизитор» из романа Достоевского «Братья Карамазовы» по ходу встречи с представителями экуменического совета в Словакии. Он подчеркнул, что русский писатель предупреждал о том, что «остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства».