США развязали на Украине величайшую пропагандистскую войну современности. Ее цель – извлечь прибыль из поставок оружия, создать нестабильность в регионе и ослабить Россию. Об этом в интервью Junge Welt заявила бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли.

Фото: European Parliament European Parliament

«Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ», - сказала политик.

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Дэйли заявила, что спецоперация РФ стала «прямым ответом на махинации США и НАТО в регионе»:

«Не думаю, что альтернативы не было - были другие пути. В то же время, однако, неверным является тот аргумент, что этот шаг со стороны России был неожиданным и не вызванным провокациями. Предыстория — государственный переворот на Украине и нестабильность в регионе, которую с 2014 года подогревают США и НАТО».

Она отметила, что в войне на Донбассе до февраля 2022 года погибло около 15 тысяч человек, а русское население подверглось дискриминации.

«Кроме того, Украина все чаще использовалась США и в военном отношении интегрировалась в НАТО. Россия почувствовала в этом угрозу. США построили этот сценарий - это фон для всего», - сказала Дэйли.

По её словам, незадолго до военной спецоперации РФ Олаф Шольц заявил, что без России не может быть мира в Европе. Но когда началась операция, «все рассуждения были выброшены за борт». В этот момент Германия и Франция все еще стремились к диалогу, но центр управления на уровне ЕС «быстро сместился в сторону Прибалтики и Польши, а в этих странах огромная русофобия».

Дэйли считает, что западные страны намеренно затягивают начало мирного урегулирования, чтобы извлечь прибыль.

Тактика отправки вооружения и жестких санкций не сработала, Она является призывом к войне, а не к миру.