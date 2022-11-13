Жителям Киева посоветовали покинуть город

«Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли наши граждане», — сказал Витренко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупреждал об эвакуации из городов в случае энергокризиса. Тогда он отметил, что позиция правительства и ответственных ведомств страны состоит в том, что эвакуация может применяться в последнюю очередь, как самый экстренный шаг. Он также рассказал, что киевские власти усиленно готовятся к зиме.