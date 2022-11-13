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28 минут назад

Жителям Киева посоветовали покинуть город

Lenta.ru

Жителям Киева посоветовали покинуть город из-за проблем с энергетикой. Такую рекомендацию озвучил в эфире телемарафона на канале «Киев» депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, чьи слова цитирует РИА Новости.

Жителям Киева посоветовали покинуть город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли наши граждане», — сказал Витренко.

При этом о строгой рекомендации оставить Киев речи пока не идет.

Киев пригрозил национализировать все компании, которые не поддержат «войну с Россией»

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупреждал об эвакуации из городов в случае энергокризиса. Тогда он отметил, что позиция правительства и ответственных ведомств страны состоит в том, что эвакуация может применяться в последнюю очередь, как самый экстренный шаг. Он также рассказал, что киевские власти усиленно готовятся к зиме.

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