На Украине отреагировали на заявление Венгрии о пересмотре границ

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что что властям Венгрии следует осудить безответственные высказывания депутата Ласло Тороцкаи. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что накануне Ласло Тороцкаи опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост по случаю Дня независимости Польши.

Он пожелал стране снова иметь общую границу с Венгрией. Свою публикацию он снабдил сделанной в 1939 году фотографией, на которой изображены пограничники на польско-венгерской границе. Она образовалась после захвата Закарпатья Венгрией.