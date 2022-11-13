На Украине отреагировали на заявление Венгрии о пересмотре границ

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что что властям Венгрии следует осудить безответственные высказывания депутата Ласло Тороцкаи. Об этом пишет ТАСС.
Олег Николенко подчеркнул, что власти Украины считают неприемлемым призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ страны.
Дипломат призвал правительство Венгрии осудить «безответственные высказывания» парламентария, которые подрывают отношения сторон.
Напомним, что накануне Ласло Тороцкаи опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост по случаю Дня независимости Польши.
Он пожелал стране снова иметь общую границу с Венгрией. Свою публикацию он снабдил сделанной в 1939 году фотографией, на которой изображены пограничники на польско-венгерской границе. Она образовалась после захвата Закарпатья Венгрией.