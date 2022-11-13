США и Украина анонсировали постройку малого модульного реактора

Вашингтон и Киев намереваются построить на украинской территории малый модульный реактор (ММР), заявила в социальных сетях в воскресенье, 13 ноября, посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что ММР значительно меньше по размерам и мощности, чем те, что устанавливаются на АЭС. Вместе с тем, значительно меньше и сроки их возведения. Они могут быть построены там, где нет возможности построить крупные атомные объекты.

Маркарова уточнила, что о старте пилотного проекта было объявлено во время 27-й климатической конференции ООН. О нем рассказали на мероприятии специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Дипломат пояснила,что участниками проекта стали «Энергоатом» и международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории. Кроме того, в проекте участвуют украинские СНБО и ГНТЯиРБ.