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1 час назад

США и Украина анонсировали постройку малого модульного реактора

Илья Родин

Вашингтон и Киев намереваются построить на украинской территории малый модульный реактор (ММР), заявила в социальных сетях в воскресенье, 13 ноября, посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом пишет ТАСС.

США и Украина анонсировали постройку малого модульного реактора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ММР значительно меньше по размерам и мощности, чем те, что устанавливаются на АЭС. Вместе с тем, значительно меньше и сроки их возведения. Они могут быть построены там, где нет возможности построить крупные атомные объекты.

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Маркарова уточнила, что о старте пилотного проекта было объявлено во время 27-й климатической конференции ООН. О нем рассказали на мероприятии специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Дипломат пояснила,что участниками проекта стали «Энергоатом» и международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории. Кроме того, в проекте участвуют украинские СНБО и ГНТЯиРБ.

Также к проекту привлечены в качестве партнеров частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

В мире,Оксана Маркарова,Джон Керри,Владимир Путин,Росэнергоатом,ООН,
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