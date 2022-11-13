В сети посмеялись над заявлением премьера Британии о Путине

Пользователей сети насмешило заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес российского президента Владимира Путина. Комментарии появились под публикацией The Telegraph в Twitter.
Ранее Сунак заявил, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии. Он заявил, что планирует «обнажить политику Путина и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету».
Комментаторы скептически отнеслись к этому заявлению.
«Путин, должно быть, напуган», — написал пользователь Graham Peterson. «Путин трясется», — добавил пользователь под ником James break through case.
Некоторые также призвали Сунака обратить внимание на проблемы Британии.
«Пока британская экономика находится в упадке, Сунак не должен пытаться разобраться в бедах других стран», — высказался пользователь roystyn.