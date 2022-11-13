В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В сети посмеялись над заявлением премьера Британии о Путине

Lenta.ruиещё 2

Пользователей сети насмешило заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес российского президента Владимира Путина. Комментарии появились под публикацией The Telegraph в Twitter.

В сети посмеялись над заявлением премьера Британии о Путине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Сунак заявил, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии. Он заявил, что планирует «обнажить политику Путина и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету».

Комментаторы скептически отнеслись к этому заявлению.

«Путин, должно быть, напуган», — написал пользователь Graham Peterson. «Путин трясется», — добавил пользователь под ником James break through case.

Некоторые также призвали Сунака обратить внимание на проблемы Британии.

«Пока британская экономика находится в упадке, Сунак не должен пытаться разобраться в бедах других стран», — высказался пользователь roystyn.

В мире,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители