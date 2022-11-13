В США призвали признать Турцию спонсором терроризма

Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин потребовал признать Турцию спонсором терроризма. Он обосновал свое требование в колонке для издания 19FortyFive.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рубин озаглавил колонку так: «НАТО должна применить турецкий принцип борьбы с терроризмом против Турции».

Видео дня

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает использовать стремление Швеции вступить в НАТО как возможность унизить скандинавскую нацию и вымогать у нее деньги. Неоднократно заставляя шведских политиков подчиняться и раболепствовать, Эрдоган сигнализирует своим последователям не только внутри Турции, но и среди значительной диаспоры в Европе, что демократии слабы и беспринципны, в то время как его разновидность сильного правления может принести величие», - считает Рубин.

По его мнению, Эрдоган называет свои требования кампанией против терроризма, а на самом деле «отождествляет терроризм с политической оппозицией и журналистикой».

Рубин посоветовал странам НАТО не уступать турецкому президенту, который требует выдачи из Швеции лиц, причастных, по его мнению, к терроризму.

Американец пишет, что «лучшим ответом было бы, если бы каждый член НАТО передал Эрдогану список турок и других лиц, подлежащих экстрадиции, на основе очень реальных доказательств терроризма».

Так, Рубин обвинил власти Турции в связях с движениями ХАМАС, ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и бывшими чиновниками Сомали.

«Возьмем ХАМАС. Эрдоган не только укрывает группу, но и выдает ее лидерам турецкие паспорта, чтобы облегчить их поездки… Опросы разведки показывают, что для боевиков ИГИЛ в Турции есть многочисленные убежища, а также сочувствующие им в МВД и разведывательной службе», - сообщает Рубин.

По мнению Рубина, Швеция должна решить, ценит ли она свой демократический характер больше, чем скорое членство в НАТО. В то же время НАТО «должно отреагировать на выходки Эрдогана», применив свое определение терроризма к Турции, составив и доставив списки радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму.