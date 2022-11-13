Раскрыты планы о дальнейшей национализации украинских предприятий

«Нам нужно выжить, это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения», — сказал Галущенко, раскрыв планы второй волны национализации.