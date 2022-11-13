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27 минут назад

Раскрыты планы о дальнейшей национализации украинских предприятий

Lenta.ruиещё 1

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко пообещал продолжить дальнейшую национализацию предприятий, которые не соглашаются добровольно поддерживать армию страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Раскрыты планы о дальнейшей национализации украинских предприятий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужно выжить, это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения», — сказал Галущенко, раскрыв планы второй волны национализации.

При этом чиновник предложил не называть подобное изъятие активов национализацией, так как оно, по его словам, носит временный характер.

Ранее китайские инвесторы украинского завода «Мотор Сич» выступили против национализации компании на Украине. По их словам, их законные права и интересы были серьезно нарушены и привели к значительным экономическим потерям.

В мире,Мотор Сич,
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