У ЕС возникли сложности с выделением Украине помощи в €18 млрд

Вопрос о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд вызвал серьезный спор в Евросоюзе (ЕС), так как неясно из чего будут состоять средства и в каком размере каждая страна будет выделять деньги. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В публикации отметили, что в ЕС понадеялись на то, что большая часть средств будет компенсирована США, а оставшиеся средства поступят в виде займов от международных финансовых организаций. При этом кредитные средства будут иметь достаточно длительный срок погашения.