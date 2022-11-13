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1 час назад

США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»

Lenta.ru

США намеренно поддерживают конфликт на Украине, чтобы добиться цели «сделать Америку снова великой». С таким мнением выступила депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, ее цитирует РИА Новости.

По ее мнению, американское руководство не оставляет идею сделать США «единственной мировой державой».

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«Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй"», — призвала Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что отсутствие плана мирного урегулирования по Украине можно считать позором Запада, страны которого также разделяют ответственность за обострение конфликта. Политик предложила заморозить конфликт, а после этого говорить о гарантиях безопасности.

В мире,Видео,Сара Вагенкнехт,
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