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20 минут назад

Страны G20 договорились создать фонд по борьбе с пандемиями

Lenta.ru

Министерства финансов стран «Большой двадцатки» (G20) договорились создать фонд, который будет предназначен для борьбы с новыми пандемиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

Страны G20 договорились создать фонд по борьбе с пандемиями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24 страны и организации обязались вложить 1,4 миллиарда долларов в развитие глобального фонда. По словам главы Минздрава Индонезии, в ближайшие 5-10 лет эта сумма может увеличиться до 10 миллиардов.

Согласно плану, эти средства должны будут распределяться между бедными странами. Из этих денег будут закупаться вакцины, лекарства и средства тестирования.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Позже эти данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Индонезии также подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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