Киев грозит национализировать все не поддерживающие «войну с РФ» компании

Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times.

«Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты.

Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны.

В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие.