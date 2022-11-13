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31 минуту назад

Киев пригрозил национализировать все компании, которые не поддержат «войну с Россией»

Ura.Ru

Украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией». Об этом сообщает Financial Times.

Киев грозит национализировать все не поддерживающие «войну с РФ» компании
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Киев предупредил, что возьмет под контроль государства больше компаний, если они не будут полностью поддерживать военные действия», — говорится в материале газеты.

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Авторы также ссылаются на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, который заявлял, что правительство тщательно следит за тем, чтобы руководство частных компаний оказывали всю помощь и поддержку вооруженным силам и экономике страны.

В собственность государства уже входят такие предприятия как «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКраз», «Мотор Сич» и другие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на конфискацию имущества у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Соответствующий закон касается как юридических, так и физических лиц.

В мире,Владимир Зеленский,Мотор Сич,
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