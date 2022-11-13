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11 минут назад

В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 2

Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, заявил обозреватель Asia Times Леонард Гудман.

В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он назвал американских производителей оружия наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США, поскольку им «требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли».

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«Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения», — написал журналист.

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