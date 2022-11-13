В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине

Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине , заявил обозреватель Asia Times Леонард Гудман.

Он назвал американских производителей оружия наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США, поскольку им «требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли».