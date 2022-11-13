В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В США назвали энергетическую политику Байдена «провальной»

RT на русском

Республиканцы комитета палаты представителей по надзору и реформированию в конгрессе США раскритиковали действия президента Джо Байдена в сфере энергетики. Они подготовили доклад, в котором назвали политику американского главы «провальной». С документом ознакомился RT.

В США назвали энергетическую политику Байдена «провальной»
Фото: ТАССТАСС

«С первого же дня пребывания в должности президент Байден развязал войну против американских производителей энергии, вызвав взрывной рост цен на неё для американцев, погубив хорошо оплачиваемые рабочие места в энергетическом секторе и поставив под угрозу безопасность нашей страны», — говорится в докладе.

Авторы напомнили, что отказ американского лидера от строительства трубопровода Keystone, прекращение добычи нефти и газа, а также «безрассудные расходы» на «Зелёный новый курс» сокращают американское производство энергии и делают США зависимыми от других стран, «зачастую противостоящих интересам Вашингтона».

При этом они подчеркнули, что цены на топливо в Соединённых Штатах росли ещё до начала спецоперации России на Украине.

Республиканцы обеспокоены тем, что США зависят от иностранных энергоресурсов, при этом Байден, по их мнению, поощряет производство энергии везде, только не в своей стране.

«Администрация и демократы в составе комитета отказываются от ответственности за свою провальную политику», — заявили авторы документа.

Они также пришли к выводу, что с «войной» Белого дома против энергетического сектора собственной страны необходимо покончить.

В октябре Байден выступил с заявлением, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и выставит на продажу ещё 15 млн баррелей нефти.

Недовольство энергетической политикой Байдена в США высказывали и ранее. Так, по словам генпрокурора штата Джорджия Кристофера Карра, именно действия президента привели к кризису в стране.

В мире,Кристофер Карр,Джозеф Байден,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители