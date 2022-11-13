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54 минуты назад

Новый премьер Великобритании пообещал раскритиковать Россию на саммите G20

Елена Прошина

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал жестко раскритиковать Россию за ее действия на Украине. Для этого он использует площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится на следующей неделе на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Новый премьер Великобритании пообещал раскритиковать РФ на саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Риши Сунак заявил, что действия Москвы на территории Украины привели к разрушительным последствиям, включая вопросы международного взаимодействия и суверенитета. Он пообещал, что Великобритания и союзники примут меры и добьются прогресса в решении экономических проблем.

В офисе нового премьер-министра отметили, что Сунак использует формат G20 для создания «региональных альянсов», которые разделили бы ценности Великобритании. Примером такого сотрудничества можно считать трехстороннее военное соглашение AUKUS — альянс Великобритании, Австралии и США, основанный в сентябре 2021 года.

The Daily Telegraph ранее сообщила, что Великобритания и ЕС воспрепятствуют выступлениям делегации РФ на саммите G20. Газета пишет, что они собираются призвать Россию к мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейский союз даст понять, что приемлемые для переговоров условия установит сам Киев.

В мире,Риши Сунак,ЕС,
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