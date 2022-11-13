Новый премьер Великобритании пообещал раскритиковать РФ на саммите G20

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал жестко раскритиковать Россию за ее действия на Украине. Для этого он использует площадку саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится на следующей неделе на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

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Риши Сунак заявил, что действия Москвы на территории Украины привели к разрушительным последствиям, включая вопросы международного взаимодействия и суверенитета. Он пообещал, что Великобритания и союзники примут меры и добьются прогресса в решении экономических проблем.

В офисе нового премьер-министра отметили, что Сунак использует формат G20 для создания «региональных альянсов», которые разделили бы ценности Великобритании. Примером такого сотрудничества можно считать трехстороннее военное соглашение AUKUS — альянс Великобритании, Австралии и США, основанный в сентябре 2021 года.