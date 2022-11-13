Венгерский политик намекнул Польше на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости и намекнул на раздел Украины. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он прикрепил к посту фотографию, сделанную неподалеку от села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей) в марте 1939 года. На снимке пограничники, стоящие на польско-венгерской границе, жмут друг другу руки. Эта граница появилась вследствие захвата Венгрией Закарпатской Украины.

Издание отмечает, что когда-то Закарпатье было часть Австрийской империи. Затем монархия Габсбургов по итогам Первой мировой войны распалась, и Закарпатье перешло к Чехословакии. В 1939 году Венгрия захватила часть этой территории, однако после разгрома Германии в конце Второй мировой войны в Москве подписали соглашение о вхождение Закарпатья в состав Украинской ССР.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский указал, что Венгрия может ввести свои войска в Закарпатье для защиты венгров. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария в случае ухудшения ситуации в Закарпатье.