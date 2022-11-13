В ЛНР рассказали об испытаниях Западом наркотических анальгетиков на Украине

Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам и скрыть данные в случае возможных неудач. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов.

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«Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — заявил Докашенко.

Он объяснил, что испытание препаратов проходило именно на Украине, а не в странах-разработчиках, поскольку это снижало затраты, оплата добровольцам и специалистам была ниже, чем в Европе, а нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски быстрой огласки результатов в случае неудач исследований.