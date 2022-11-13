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1 час назад

Lidovsky: украинцы в Чехии замечены в нелегальной контрабанде мигрантов

Ura.Ruиещё 1

Украинцы, проживающие в Чехии, помогают нелегальным мигрантам выехать за границу. Об этом написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для чешской газеты Lidovky.

Lidovsky: украинцы в Чехии замечены в нелегальной контрабанде мигрантов
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами», — отметила обозреватель. Таким образом крупные преступные группировки зарабатывают себе на жизнь.

По словам пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана, украинцы, помогающие мигрантам выехать из Чехии, могли жить в стране и до начала спецоперации. «Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами», — отметил он. По его словам, часть из них пытается решить денежный вопрос таким незаконным способом.

Ранее Reuters писало о том, что страны восточной Европы готовятся к возможному наплыву украинских беженцев в преддверии зимы. Отмечается, что согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, около четырех миллионов украинцев этой осенью остались без электричества.

В мире,Мигранты,Владимир Зеленский,
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