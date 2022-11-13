Lidovsky: украинцы в Чехии замечены в нелегальной контрабанде мигрантов

Украинцы, проживающие в Чехии , помогают нелегальным мигрантам выехать за границу. Об этом написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для чешской газеты Lidovky.

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами», — отметила обозреватель. Таким образом крупные преступные группировки зарабатывают себе на жизнь.

По словам пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана, украинцы, помогающие мигрантам выехать из Чехии, могли жить в стране и до начала спецоперации. «Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами», — отметил он. По его словам, часть из них пытается решить денежный вопрос таким незаконным способом.