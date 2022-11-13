WP: ОАЭ осуществляли попытки манипулирования политикой США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) долгое время пытались манипулировать политикой США, используя для этого как легальные, так и нелегальные методы. К такому выводу пришли специальные службы США в своем докладе, содержание которого раскрыли газете The Washington Post источники, сумевшие ознакомиться с документом, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, ОАЭ воспользовались лазейками в политической системе США, в том числе спонсированием предвыборных компаний и лоббистской деятельности, чтобы повлиять на внешнюю политику государства в своих целях. Спецслужбы уверены, что это продолжалось длительное время и воздействию подверглись несколько администраций США.

Издание подчеркнуло, что этот доклад отличается от всех остальных, так как речь идет о попытках манипулирования американской политикой со стороны официально дружественной США страны.

В статье отмечается, что некоторые предпринятые ОАЭ меры для влияния на политику США достаточно обычная практика для американской политической системы из-за особенностей законодательства страны. Источники газеты при этом утверждают, что другие действия ОАЭ по отношению к США слишком сильно напоминают шпионаж.