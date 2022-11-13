Глава Минфина Британии возложил вину за рецессию в стране на Россию

Россия ответственна за возникновение событий, которые привели к рецессии в Великобритании. Такое заявление сделал глава Министерства финансов королевства Джереми Хант, передает ТАСС со ссылкой на интервью газеты The Sunday Times.
Он рассказал, что Министерству финансов и Банку Англии необходимо принять меры для снижения темпов инфляции и сдерживания эффекта от роста ставок по ипотеке и повышения процентных ставок. Если все пройдет успешно, что у страны будет шанс улучшить ситуацию.
Хант считает, что Великобритания лишилась стабильности в экономике из-за действий России на Украине. Он добавил, что теперь стране нужно восстановить потерянную устойчивость, чтобы сделать шаг к росту.
Как говорится в публикации, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала этого года сократился на 0,2%. Ожидается, что в четвертом квартале этот показатель также снизится. Тогда власти смогут официально заявить, что страна вошла в период рецессии. При этом годовой показатель инфляции в Великобритании превысил 10% и продолжает расти. Хант согласился с прогнозом Банка Англии, согласно которому рецессия продлится два года.
«Вероятность очень высока», — сказал он и добавил, что задача ответственных ведомств в данный момент заключается в том, чтобы решить, какие действия необходимо предпринять для минимизации срока и негативных эффектов рецессии.