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1 час назад

The Independent: на саммите G20 откажутся от общего фото из-за разногласий по Украине

Газета.Ru

Индонезия отказалась от традиции делать общую фотографию на саммите G20. Об этом пишет газета The Independent.

На саммите G20 откажутся от общего фото из-за разногласий по Украине
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Ранее такая фотография, как напоминают в издании, демонстрировала "силу и единство" стран. Причина отказа от совместного фото, как отмечается в материале, заключается в разных точках зрения лидеров государств "Большой двадцатки" по вопросу Украины. Кроме того, разногласия между участниками предстоящего форума могут оказать влияние на принятие совместного заявления по итогам саммита, говорится в статье. На этой неделе стало известно, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не президент страны Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ Путина от участия в саммите плотным графиком, который обязывает главу государства находиться в России. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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