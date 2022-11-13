На саммите G20 откажутся от общего фото из-за разногласий по Украине

Индонезия отказалась от традиции делать общую фотографию на саммите G20. Об этом пишет газета The Independent.
Ранее такая фотография, как напоминают в издании, демонстрировала "силу и единство" стран. Причина отказа от совместного фото, как отмечается в материале, заключается в разных точках зрения лидеров государств "Большой двадцатки" по вопросу Украины. Кроме того, разногласия между участниками предстоящего форума могут оказать влияние на принятие совместного заявления по итогам саммита, говорится в статье. На этой неделе стало известно, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не президент страны Владимир Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ Путина от участия в саммите плотным графиком, который обязывает главу государства находиться в России. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.