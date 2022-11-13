На саммите G20 откажутся от общего фото из-за разногласий по Украине

Ранее такая фотография, как напоминают в издании, демонстрировала "силу и единство" стран. Причина отказа от совместного фото, как отмечается в материале, заключается в разных точках зрения лидеров государств "Большой двадцатки" по вопросу Украины. Кроме того, разногласия между участниками предстоящего форума могут оказать влияние на принятие совместного заявления по итогам саммита, говорится в статье. На этой неделе стало известно, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не президент страны Владимир Путин.