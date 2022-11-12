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45 минут назад

В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20

Lenta.ru

Американский миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, отказался приехать на бизнес-форум в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) из-за необходимости находиться в США. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (КАДИН) Аршад Рашид, передает местный телеканал CNBC Indonesia.

В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20
Фото: Adrees Latif / ReutersAdrees Latif / Reuters

По его словам, предприниматель сможет поучаствовать в мероприятии «Навигация по глобальным технологическим инновациям в будущем» виртуально. Помимо Маска, в бизнес-форуме должен принять участие основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее стало известно, что участники G20 отказались от традиции делать общее фото на из-за политических разногласий по ситуации на Украине между его участниками. «Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — газета Independent.

В мире,Илон Маск,Билл Гейтс,Торгово-промышленная палата,Microsoft,
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