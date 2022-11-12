В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20

Американский миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, отказался приехать на бизнес-форум в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) из-за необходимости находиться в США. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (КАДИН) Аршад Рашид, передает местный телеканал CNBC Indonesia.

Фото: Adrees Latif / Reuters Adrees Latif / Reuters

По его словам, предприниматель сможет поучаствовать в мероприятии «Навигация по глобальным технологическим инновациям в будущем» виртуально. Помимо Маска, в бизнес-форуме должен принять участие основатель Microsoft Билл Гейтс.