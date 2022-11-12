На G20 решили отказаться от общего фото

Участники саммита G20, который пройдет в Индонезии , отказались от традиции делать общее фото на из-за политических разногласий между его участниками. Об этом пишет газета Independent.

«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — отметил автор материала.

По информации издания, такое решение приняли из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине. Помимо этого, разногласия между участниками саммита могут оказать влияние на принятие совместного заявления по окончании G20.