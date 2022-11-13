В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
19 минут назад

США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере

Lenta.ruиещё 1

США и Китай ведут холодную войну в сфере производства полупроводников. В этом две страны уличило британское издание Verdict.

США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, в последнее время мировая полупроводниковая промышленность начала испытывать серьезный дефицит микросхем и передовых микропроцессоров. Кризис спровоцировали пандемия COVID-19 и события на Украине. В то же время в в сфере полупроводниковой промышленности наблюдается рост конкуренции между США и Китаем.

Отмечается, что Китай стремительно вырывается на лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, что означает и успех в сфере полупроводниковой промышленности. США, в свою очередь, пытаются этому противостоять, вводя санкции против китайских производителей микрочипов под видом поддержки Тайваня.

В то же время Пекин обеспокоен возможным вторжением Китая в Тайвань, поскольку остров играет основную роль в выпуске полупроводников, нарушение цепочек поставок в случае эскалации конфликта может негативно отразиться на американской промышленности.

Ранее сообщалось, что США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности.

В мире,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители