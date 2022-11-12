Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

«Большая ли разница между Колумбией и Камбоджей? Нет, наверное, если вы спросите Джо Байдена, который до сих пор не может думать самостоятельно или читать с телесуфлера. Впечатление такое, что у него между ушами миска жидкого яблочного пюре. Пока Джо был на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он обратился к премьер-министру Камбоджи как к премьер-министру Колумбии».