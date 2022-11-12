Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

Президент США Джо Байден во второй раз подряд перепутал Камбоджу и Колумбию и вызвал издёвки политических оппонентов. Они заявили, что у Байдена «между ушами миска жидкого яблочного пюре».
Как сообщает Fox News, американский лидер оговорился в субботу, 12 ноября на открытии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Для меня было честью принимать гостей в Белом доме в мае, и теперь, когда мы снова вместе в Камбодже. Я с нетерпением жду достижения еще большего прогресса, чем мы уже добились. Хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за роль его страны как председателя АСЕАН», - сказал Байден, открывая переговоры.
Ранее Байден допустил аналогичную оплошность. Незадолго до отъезда в Камбоджу на встречу АСЕАН он также сообщил прессе, что «направляется в Колумбию».
Комментаторы в США уже принялись высмеивать Байдена. На сайте республиканца Уэйна Дюпри пишут:
«Большая ли разница между Колумбией и Камбоджей? Нет, наверное, если вы спросите Джо Байдена, который до сих пор не может думать самостоятельно или читать с телесуфлера. Впечатление такое, что у него между ушами миска жидкого яблочного пюре. Пока Джо был на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он обратился к премьер-министру Камбоджи как к премьер-министру Колумбии».
На английском языке названия стран звучат более созвучно, чем на русском: Cambodia и Columbia