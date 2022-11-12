На израильской военной базе произошло ЧП

Неизвестные проникли на военную базу Израиля через дыру в заборе и украли боеприпасы. Об инциденте сообщили представители израильской армии.

Фото: Пресс-служба Армии обороны Израиля Пресс-служба Армии обороны Израиля

Инцидент произошел на военной базе «Цнобар» на Голанских высотах. Неизвестные пробрались через дыру в заборе в ночь с пятницы на субботу. Они взломали склад с оружием.

Сначала сообщалось, что преступники забрали большое количество оружия. Позже представитель ЦАХАЛа опроверг эту информацию. По его данным, украдены лишь боеприпасы.

Военные оповестили полицию и ШАБАК, начато расследование.

Аналогичные случаи происходили и ранее. Так, 19 октября на военной базе на юге Израиля украли около 30 тысяч патронов.