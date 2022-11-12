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12 минут назад

В Одессе начался протест моряков из-за невыдачи документов на работу за границей

Lenta.ru

Моряки в Одессе начали протестовать, призывая украинские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

В Одессе начались протесты моряков
Фото: ВМС УкраиныВМС Украины

По информации канала, моряки продолжают выходить на акции протеста, так как разрешение на работу за пределами Украины они до сих пор получить не могут, несмотря на наличие соответствующего постановления правительства.

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Как отметил один из участников акции, во время каждого митинга представители военкомата раздают морякам повестки, оказывая моральное давление.

Ранее стало известно, что на Украине призывные лица нелегально выезжают за границу. Во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500-5500 долларов США они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера.

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