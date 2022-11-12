В Одессе начались протесты моряков

Моряки в Одессе начали протестовать, призывая украинские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Фото: ВМС Украины ВМС Украины

По информации канала, моряки продолжают выходить на акции протеста, так как разрешение на работу за пределами Украины они до сих пор получить не могут, несмотря на наличие соответствующего постановления правительства.

Как отметил один из участников акции, во время каждого митинга представители военкомата раздают морякам повестки, оказывая моральное давление.