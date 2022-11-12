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1 час назад

По всей Украине объявили воздушную тревогу

ТАСС

Воздушная тревога объявлена в субботу во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По всей Украине объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15:08 (14:08 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в субботу днем в четырех областях Украины.

Сирена сработала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В субботу утром тревогу объявляли в Полтавской и Харьковской областях. В течение ночи сирена дважды прозвучала в Николаевской области и один раз в Кировоградской. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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