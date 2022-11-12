По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15:08 (14:08 по московскому времени).
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в субботу днем в четырех областях Украины.
Сирена сработала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В субботу утром тревогу объявляли в Полтавской и Харьковской областях. В течение ночи сирена дважды прозвучала в Николаевской области и один раз в Кировоградской. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Херсонской области.