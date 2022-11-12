По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15:08 (14:08 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в субботу днем в четырех областях Украины.

Сирена сработала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.