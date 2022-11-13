Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов в Ла-Манше

В префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря заявили, что морские службы Франции спасли в водах пролива Ла-Манш более 140 мигрантов, которые на лодках пытались нелегально попасть в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters Gonzalo Fuentes/Reuters

В публикации отмечается, что первое сообщение о терпящей бедствие лодке поступило в региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Не еще в пятницу, 11 ноября, вечером. По итогам спасательной операции из воды были извлечены 40 мигрантов. Еще с двух лодок, обнаруженных в субботу утром, удалось спасти более 100 мигрантов. Всех терпевших бедствие нелегалов доставили в порт Кале, где передали в руки пограничной полиции.