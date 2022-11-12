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36 минут назад

МИД Швейцарии пожаловался в прокуратуру на «утечки» о визите президента

Илья Родин

МИД Швейцарии направил в Генпрокуратуру страны обращение, в котором попросил выяснить, каким образом в СМИ попала информация о недавнем визите главы государства Иньяцио Кассиса на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД Швейцарии пожаловался в прокуратуру на «утечки» о визите президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Генпрокуратуре пояснили, что получили просьбу о расследовании по этому вопросу и возбуждении уголовного дела по итогам следственных действий.

В ведомстве уточнили, что обращение дипломатов находится на рассмотрении. Специалисты определят, есть ли в жалобе основания, достаточные для возбуждения уголовного дела.

По данным агентства, поездка президента Швейцарии в Киев держалась в тайне даже от сотрудников внешнеполитического ведомства. Это было обусловлено требованиями безопасности. На фоне этого в швейцарских СМИ появились публикации о маршруте главы государства

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