МИД Швейцарии пожаловался в прокуратуру на «утечки» о визите президента

МИД Швейцарии направил в Генпрокуратуру страны обращение, в котором попросил выяснить, каким образом в СМИ попала информация о недавнем визите главы государства Иньяцио Кассиса на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

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В Генпрокуратуре пояснили, что получили просьбу о расследовании по этому вопросу и возбуждении уголовного дела по итогам следственных действий.

В ведомстве уточнили, что обращение дипломатов находится на рассмотрении. Специалисты определят, есть ли в жалобе основания, достаточные для возбуждения уголовного дела.