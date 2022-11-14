Зеленскому предложили подумать о реалистичных позициях на переговорах с РФ

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По данным источников, США посоветовали Украине продемонстрировать открытость к самой идее диалога.

При этом издание указывает, что все больше чиновников в США полагают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для России и Украины обсудить возможные переговоры. В США уверены, что приход зимы окажется переломным моментом в конфликте.

Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений слишком быстро истощаются.

Возможная дата переговоров

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. По его словам, самым главным условием является восстановление справедливости.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Зеленского, отметил, что переговоры с Украиной нужны, и Россия к ним готова, однако сроки возобновления диалога будут зависеть от состояния на фронте.

Ответ Путина

При этом российский президент Владимир Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.