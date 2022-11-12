Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о переговорах Москвы и Киева

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу о мирных переговорах Киева с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело [на переговоры]», — сказал президент Турции по возвращению из Узбекистана

По его словам, Анкара узнает мнение Киева и будет искать пути, чтобы понять, «приведет ли это посредничество нас к миру».

10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России не поступало.