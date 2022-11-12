В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
11 минут назад

Населению Земли осталось несколько дней до отметки 8 миллиардов

Илья Родин

Население Земли к 15 ноября может достигнуть 8 млрд. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Населению Земли осталось несколько дней до отметки 8 миллиардов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что специалисты ООН назвали эту дату в докладе World Population Prospects 2022.

Кроме того, постоянно растет онлайн-счетчик на статистическом сайте Worldometers.info. По состоянию на 11:51 мск предположительное число землян, по данным счетчика, составляло 7,999457030 млрд человек.

На сервисе также сообщалось, что в этом году родились 115,8 млн человек, умерли 57,9 млн.

Напомним, что население планеты достигло 1 млрд человек к началу XIX века. Удвоение произошло через 120 лет. К 2011 году количество землян увеличилось до 7 млрд.

В мире,Коммерсант,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители