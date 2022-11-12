Населению Земли осталось несколько дней до отметки 8 миллиардов

Население Земли к 15 ноября может достигнуть 8 млрд. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что специалисты ООН назвали эту дату в докладе World Population Prospects 2022.

Кроме того, постоянно растет онлайн-счетчик на статистическом сайте Worldometers.info. По состоянию на 11:51 мск предположительное число землян, по данным счетчика, составляло 7,999457030 млрд человек.

На сервисе также сообщалось, что в этом году родились 115,8 млн человек, умерли 57,9 млн.