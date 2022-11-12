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1 час назад

На Украине предъявили обвинения главе Минздрава Крыма

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Минздрава Крыма по статье о государственной измене. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

На Украине предъявили обвинения главе Минздрава Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Имя чиновника не называется, однако на фото изображен Константин Скорупский, которого глава Крыма Сергей Аксенов в июле официально назначил главой Минздрава республики.

По данным СБУ, обвинения предъявлены за "поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных" и за переоборудование больниц под военные госпитали.

По статье о госизмене, которая вменяется главе Минздрава, предусмотрен срок до 15 лет.

В мире,Сергей Аксенов,СБУ,
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