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29 минут назад

Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение по переговорам с Россией Киев должен принимать самостоятельно

Ura.Ruиещё 3

Украина сама должна принять решение о любых переговорных рамках с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен высказался о возможных переговорах России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сроки и содержание любых переговорных рамок остаются решением Украины», — сказал Блинкен. Его слова приводятся на сайте Государственного департамента США.

Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда начинать мирные переговоры. По мнению Хофман, США не должны навязывать свою позицию по этому вопросу.

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