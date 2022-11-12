«Наш президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») только что сказал, что конфликт нужно закончить с каким-то соглашением, но мы хотим, чтобы это было обязанностью президента Зеленского: он будет тем, кто установит условия для сидения за столом, в том числе соблюдение границ и принятие ответственность за свои действия», — поделилась Смит.