Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит рассказала в интервью газете Corriere della Sera, что Вашингтон надеется на переговоры по ситуации на Украине, но условия Киева являются приоритетными.
По словам Смит, Москва могла бы завершить этот конфликт завтра при желании. Вашингтон надеется, что в будущем будет возможен переговорный процесс.
«Наш президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») только что сказал, что конфликт нужно закончить с каким-то соглашением, но мы хотим, чтобы это было обязанностью президента Зеленского: он будет тем, кто установит условия для сидения за столом, в том числе соблюдение границ и принятие ответственность за свои действия», — поделилась Смит.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что украинская сторона не намерена замораживать конфликт на зиму.