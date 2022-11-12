На Украине отказались замораживать конфликт на зиму

Заморозка конфликта с Россией невозможна, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Он добавил, что перед ВСУ по-прежнему стоит задача «освобождения территорий», пишет РИА «Новости».

Данилов подчеркнул, что власти Украины не могут «ничего замораживать - они не холодильная камера».

Соответственно, уточнил глава СНБО, украинские военные будут сражаться в любое время года, при любой погоде. Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед силовиками задачу «освободить все территории».

Последнее заседание у главы Украины было посвящено Херсону, добавил Данилов.