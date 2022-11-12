В США анонсировали новые поставки оружия Киеву

Вашингтон продолжит поставлять вооружения и военную технику Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что чиновник сопровождает главу США Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу и Индонезию.

Салливан подчеркнул, что политика Вашингтона остается неизменной, такой же как и шесть месяцев назад. Он уточнил, что Штаты примут все необходимые меры, чтобы «позиция Украины на полях сражений укреплялась».