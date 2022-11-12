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21 минуту назад

В США анонсировали новые поставки оружия Киеву

Илья Родин

Вашингтон продолжит поставлять вооружения и военную технику Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что чиновник сопровождает главу США Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу и Индонезию.

Салливан подчеркнул, что политика Вашингтона остается неизменной, такой же как и шесть месяцев назад. Он уточнил, что Штаты примут все необходимые меры, чтобы «позиция Украины на полях сражений укреплялась».

Ранее сообщалось, что Джейк Салливан побывал в Киеве. Во время визита он обсудил с высокопоставленными лицами Украины возможность окончания конфликта дипломатическим путем.

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