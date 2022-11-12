Украина усиливает группировку на запорожском направлении

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев усиливает военную группировку на запорожском направлении, передает РИА Новости.

По его словам, это направление становится главным для Вооруженных сил Украины в вопросах наступления, провокаций и «прощупывания» российской линии обороны. Рогов уточнил, что освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта.

Чиновник отметил, что в настоящее время линия обороны усиливается, так как ВСУ могут бросить максимальные силы на прорыв.

«Их план, который они и не скрывают, - дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара – форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — рассказал Рогов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена замораживать конфликт на зиму.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.