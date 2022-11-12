Байден с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая»

Президент США Джо Байден, выступая с речью на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе, лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». Он попал на видео, которое публикует издание Express.

Американский президент пообещал, что США станут движущей силой перехода к экономике чистой энергии. Но, произнося ряд обещаний, президент с трудом произносил некоторые слова. Так, в частности, Байден пообещал «ускорить обезуглероживание за пределами нашей границы» и не сразу понял, что неправильно произнес слово «обезуглероживание». Он также не с первого раза сумел произнести слово «турбонаддув».

Наконец, самую большую сложность у американского лидера вызвало слово «энергетическая». Глава Белого дома извинился за ошибку, заявив, что читал цитату.