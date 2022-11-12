В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению.

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По его данным, тревога была объявлена в 08:02 и 08:03 мск соответственно.

В течение ночи сирена звучала дважды в Николаевской области и один раз в Кировоградской. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Херсонской области.