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48 минут назад

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

ТАСС

Сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: YouTubeYouTube

По его данным, тревога была объявлена в 08:02 и 08:03 мск соответственно.

В течение ночи сирена звучала дважды в Николаевской области и один раз в Кировоградской. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Вечером в пятницу тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях, днем - в Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

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