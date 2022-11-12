Демократы приблизились к контролю над сенатом США

Переизбрание демократа Марка Келли в сенат от Аризоны позволило приблизиться Демократической партии США к большинству в верхней палате. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.
— Келли переизбрался в Аризоне, — говорится в сообщении.
Согласно предоставленным данным, на текущий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в американском сенате. Так, представители Демократической партии смогут получить контроль над сенатом в том случае, если они победят еще в одном штате — Неваде или Джорджии.
Как уточняется, демократы получат контроль, поскольку при равенстве голосов (50 на 50) решающим становится голос вице-президента.
9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.
В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры касательно Украины, так как ожидают поражения России.