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37 минут назад

Fox News: Демократы приблизились к контролю над сенатом США

Вечерняя Москва

Переизбрание демократа Марка Келли в сенат от Аризоны позволило приблизиться Демократической партии США к большинству в верхней палате. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.

Демократы приблизились к контролю над сенатом США
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Келли переизбрался в Аризоне, — говорится в сообщении.

Согласно предоставленным данным, на текущий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в американском сенате. Так, представители Демократической партии смогут получить контроль над сенатом в том случае, если они победят еще в одном штате — Неваде или Джорджии.

Как уточняется, демократы получат контроль, поскольку при равенстве голосов (50 на 50) решающим становится голос вице-президента.

МИД РФ прокомментировал выборы в Конгресс США

9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры касательно Украины, так как ожидают поражения России.

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