Репутация Соединенных Штатов в мире оказалась под угрозой из-за переноса проблемы внутрипартийной борьбы на международный уровень, сообщает Global Times.

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В статье говорится, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в политических целях перенесла на конференцию COP27 (конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата) внутрипартийную борьбу США. Политик использовала международную арену для критики республиканцев.

По данным издания, большинство представителей государств убедились, что Вашингтон ненадежен в выполнении своих обещаний. Как считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, Пелоси готова на все ради укрепления политической власти демократов.

Китайские наблюдатели полагали, что большая часть международного сообщества полностью осведомлена о непоследовательной политике США и растущей враждебности пристрастия, и многие выразили обеспокоенность тем, что любые обязательства, которые американский президент Джо Байден возьмет на себя во время COP27, может быть проблематично реализовать, если республиканцы будут контролировать Палату представителей.