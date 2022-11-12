Политолог рассказал о настоящих планах Запада

Власти Соединенных Штатов готовы вкладываться в конфликт вокруг Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание «Украина.ру».

Как заявил американист Михаил Синельников-Оришак, это делается не ради победы Киева, а для истощения России. Как считает эксперт, Вашингтон не будет снижать объемы помощи украинским властям, так как все соответствующие законы в США в настоящее время уже приняты.

«Однако коллективный Запад в этом конфликте не делает ставку на безоговорочную победу Украины, его цель — истощение России, которой потом можно будет навязать свои условия», — отметил политолог.

Подчеркивается, что замороженные активы Москвы, скорее всего, пойдут на восстановление Украины, что очень выгодно американским властям, которые рассуждают не в парадигме «короткой жадности», думая, что будет завтра и послезавтра, а мыслят на годы вперед, отметил Синельников-Оришак.

Ранее Либертарианская партия Соединенных Штатов выступила с призывом к действующей власти прекратить спонсировать Киев и способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.