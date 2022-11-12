В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
14 минут назад

Политолог рассказал о настоящих планах Запада

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов готовы вкладываться в конфликт вокруг Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание «Украина.ру».

Политолог рассказал о настоящих планах Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил американист Михаил Синельников-Оришак, это делается не ради победы Киева, а для истощения России. Как считает эксперт, Вашингтон не будет снижать объемы помощи украинским властям, так как все соответствующие законы в США в настоящее время уже приняты.

«Однако коллективный Запад в этом конфликте не делает ставку на безоговорочную победу Украины, его цель — истощение России, которой потом можно будет навязать свои условия», — отметил политолог.

Подчеркивается, что замороженные активы Москвы, скорее всего, пойдут на восстановление Украины, что очень выгодно американским властям, которые рассуждают не в парадигме «короткой жадности», думая, что будет завтра и послезавтра, а мыслят на годы вперед, отметил Синельников-Оришак.

На Украине назвали условие немедленной победы России

Ранее Либертарианская партия Соединенных Штатов выступила с призывом к действующей власти прекратить спонсировать Киев и способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование Украины, а не дипломатию с Россией», — следует из заявления партии.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители