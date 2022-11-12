Зеленский обратился к украинцам с просьбой

Судя по цитате президента Украины , в планах производить дроны наподобие тех, которым был совершен удар по бухте Севастополя .

Спецслужбы ищут людей, имеющих какие-либо связи с Россией: родственников, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах. Украинские силовики проверяют автомобили, а затем ходят по квартирам и фотографируют документы и переписки в телефонах. Также они допрашивают людей на наличие родственников в России.