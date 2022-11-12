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29 минут назад

Зеленский просит украинцев «скинуться» на флот морских дронов

Свободная прессаиещё 1

Президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на «первый в мире украинский флот морских дронов».

Зеленский обратился к украинцам с просьбой
Фото: ТАССТАСС

Судя по цитате президента Украины, в планах производить дроны наподобие тех, которым был совершен удар по бухте Севастополя.

Ранее "Свободная пресса" писала, что сотрудники СБУ начали проводить облавы в Николаеве на людей, имеющих родственников в России

Спецслужбы ищут людей, имеющих какие-либо связи с Россией: родственников, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах. Украинские силовики проверяют автомобили, а затем ходят по квартирам и фотографируют документы и переписки в телефонах. Также они допрашивают людей на наличие родственников в России.

Зеленский выступил с заявлением по Херсону

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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