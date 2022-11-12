Трамп оспорил в суде повестку, обязывающую дать показания Конгрессу

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания перед Специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу о штурме Капитолия. Соответствующий документ размещен в пятницу в базе федерального суда по южному округу Флориды.

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В составленном адвокатом Трампа Дэвидом Уоррингтоном иске в суд говорится, что "Конгрессу, согласно давнему прецеденту и практике разделения властей, запрещено требовать показаний от президента". В иске отмечается, что Трамп попытался разрешить это противоречие с комитетом, но потерпел неудачу, из-за чего был вынужден обратиться в суд.

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21 октября специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей относительно этих событий. Законодатели потребовали, чтобы Трамп явился для дачи показаний 14 ноября.

Дата рассмотрения иска судом на данный момент не назначена. В документе утверждается, что Трамп имеет "абсолютный иммунитет в отношении вызова для дачи показаний перед Конгрессом", что может быть использовано как обоснование для неявки в Конгресс 14 ноября. В качестве ответчиков в иске, которым адвокаты Трампа требуют направить повестку в суд, названы спикер Палаты представителей Конгресса США, члены комитета по расследованию штурма Капитолия, а также вся Палата представителей Конгресса, сформировавшая этот комитет.

Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Это может повлечь за собой предъявление обвинений. Ранее нескольким бывшим помощникам Трампа уже были предъявлены обвинения за отказ выполнить требования комитета. Им может грозить тюремное заключение на срок до года, а также штраф.