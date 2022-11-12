Трамп оспорил в суде повестку, обязывающую дать показания Конгрессу

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания перед Специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу о штурме Капитолия. Соответствующий документ размещен в пятницу в базе федерального суда по южному округу Флориды.
В составленном адвокатом Трампа Дэвидом Уоррингтоном иске в суд говорится, что "Конгрессу, согласно давнему прецеденту и практике разделения властей, запрещено требовать показаний от президента". В иске отмечается, что Трамп попытался разрешить это противоречие с комитетом, но потерпел неудачу, из-за чего был вынужден обратиться в суд.
21 октября специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей относительно этих событий. Законодатели потребовали, чтобы Трамп явился для дачи показаний 14 ноября.
Дата рассмотрения иска судом на данный момент не назначена. В документе утверждается, что Трамп имеет "абсолютный иммунитет в отношении вызова для дачи показаний перед Конгрессом", что может быть использовано как обоснование для неявки в Конгресс 14 ноября. В качестве ответчиков в иске, которым адвокаты Трампа требуют направить повестку в суд, названы спикер Палаты представителей Конгресса США, члены комитета по расследованию штурма Капитолия, а также вся Палата представителей Конгресса, сформировавшая этот комитет.
Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Это может повлечь за собой предъявление обвинений. Ранее нескольким бывшим помощникам Трампа уже были предъявлены обвинения за отказ выполнить требования комитета. Им может грозить тюремное заключение на срок до года, а также штраф.
6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.