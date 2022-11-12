Крупная партия США пошла на конфликт с Белым домом из-за Украины

Либертарианская партия Соединенных Штатов выступила с призывом к действующей власти прекратить спонсировать Киев и способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает «Ура.ру».
«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование Украины, а не дипломатию с Россией», — следует из заявления партии.
Либертарианская партия считает себя крупнейшей после Демократической и Республиканской, однако она не представлена ни одним губернатором.
Тем временем, конгрессмен от Республиканской партии США Джеймс Комер заявил, что планирует проверить финансовые операции семьи президента США Джо Байдена.
Отмечается, что республиканцы не намерены оставить без внимания злоупотребления влиянием семьей Байдена. Парламентарий напомнил, что республиканцы несколько лет расследовали махинации сына президента, Хантера Байдена.